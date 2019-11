Skandal we Francji. Emerytowany generał „kazał się zamknąć” architektowi odpowiedzielnemu za odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu

Partie polityczne wyraziły oburzenie po bezpardonowej wypowiedzi emerytowanego generała Jeana-Louisa Georgelina, który jest specjalnym przedstawicielem prezydenta Macrona ds. odbudowy katedry Notre Dame w Paryżu. Georgelin kazał „się zamknąć” głównemu architektowi.

Wg polityków centroprawicy były to słowa „niedopuszczalne”, „wulgarne” i „pogardliwe”. Padly one 13 listopada, podczas wysłuchania przez Komisję ds. Kultury i Edukacji Zgromadzenia Narodowego informacji na temat odbudowy katedry.

Poszło o słynną iglicę Notre-Dame de Paris. Gen. Jean-Louis Georgelin obraził Philippe’a Villeneuve’a, głównego architekta ds. zabytków Francji, który jest odpowiedzialny także za odbudowę średniowiecznej katedry. Opowiada się on za rekonstrukcją identycznej iglicy, jak ta, która spłonęła.

Georgelin tymczasem nakazał się architektowi „zamknąć” , by dokonać „spokojnego wyboru (formy odbudowy), najlepszego dla Notre Dame, dla Paryża i dla świata”. Wygląda więc na to, że planowane są jednak jakieś zmiany przy rekonstrukcji katedry, co może potwierdzać, że Macron chce w tym miejscu pozostawić jakiś „wkład”.

Możliwość wprowadzenia zmian w wyglądzie katedry budzi nad Sekwaną dużo niepokoju i jest to z pewnością bardziej niebezpieczne, niż sama forma wypowiedzi generała i jego słowa: „Niech się zamknie!”. Georgelin nie jest politykiem i być może w te sposób odsłonił część planów zmian w architekturze katedry.

Macron postawił warunek odbudowy katedry w ciągu pięciu lat i być może stąd wynika autorytatywne działanie jego przedstawiciela. „Prezydent Republiki nie chce kontrowersji wokół tak ważnej kwestii, jak rekonstrukcja Notre-Dame” – skomentował to wydarzenie, dzień po ostrych słowach generała, Pałac Elizejski.

Podobno generał Georgelin został poproszony, by nie udzielać na razie publicznych wywiadów. Senacka Komisja Kultury, Edukacji i Komunikacji, wydala z kolei oświadczenie, które staje w obroni Naczelnego Architekta i jego kompetencji przy odbudowie.

Także minister kultury Franck Riester, który Georgelina niezbyt lubi, skrytykował formę ataku na Villeneuva i dodał, że wzajemny „szacunek jest podstawową wartością naszego społeczeństwa i jako urzędnicy publiczni musimy być tu wzorem.”

Usłyszeli także inne głosy, takie jak prezydent Debout France Nicolas Dupont-Aignan, który krytykuje „wulgarność i pogardę pana Georgelina” lub burmistrz PS 4. dzielnicy Paryża Ariel Weil , który przyznaje „bardzo szczęśliwy w każdym razie, że Philippe Villeneuve nie zamknął buzi podczas publicznego spotkania [które] odbył się w zeszłym tygodniu w ratuszu czwartej przy Notre Dame, ponieważ jego wyjaśnienia, jego wizja i jego słowo zostały bardzo docenione. ”

Georgelin okazuje się „stupajką”, który zgodnie z linią popieraną przez Emmanuela Macrona, opowiada się za zaznaczeniem przy odbudowie „współczesnego znaku architektonicznego”. Villeneuve opowiada się za identyczną rekonstrukcją. Główny architekt zabytków uzasadnia swoje stanowisko zapisami Karty Weneckiej z 1964 r., „które wymagają przywracania zabytków w ostatnim znanym stanie”. Średniowieczna katedra żadnego „podpisu” Macrona nie potrzebuje.

