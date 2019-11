Skandal we francuskiej wersji programu „Mam talent”. Juror nazwał Jezusa „oszustem z Izraela”

Francuski kanał telewizyjny dokonał bluźnierstwa w swojej edycji znanego i u nas programu „Mam talent”. A wszystko za sprawą jurora-humorysty.

Niejaki Sugar Sammy, którego prawdziwe nazwisko to Samir Khullar, jest komikiem, który zdobył rozgłos w Kanadzie. Urodził się w Quebecu, jest z pochodzenia Hindusem. To właśnie on 12 listopada dał się poznać francuskim telewidzom jak autor bluźnierstwa.

Jako juror oceniał występ pochodzącego z Izraela Liozy Szema Towa, któremu dość szybko nacisnął skreślający go krzyżyk. Kiedy przyszło do uzasadnienia tej decyzji Khullar powiedział: „Był już jeden oszust w Izraelu, który udawał, że ma moc i został przybity do krzyża 2000 lat temu. Też daję ci krzyż i mówię – nie.”

Inni jurorzy pękali ze śmiechu, ale już w internecie pojawiły się głosy krytyki, a niektórzy pytali – czy „Sugar” Khullar ośmieliłby się tak żartować na temat islamu np. podczas tournée po Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Jordanii, Katarze lub Kuwejcie, gdzie też często występuje?

Pytano także, czy kierownictwo stacji M6 zaakceptowałoby taki program, gdyby jedna z jego gwiazd poważnie obraziła islam lub judaizm?

Ciekawostką jest, że partnerką tego idioty jest niejaka Nastassia Markiewicz, kanadyjska aktorka i modelka polskiego pochodzenia. Jej ojcem Andrzej Markiewicz, w którego filmach grała.