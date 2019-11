Szokujące nagranie! Lekarze wyciągnęli mu z nosa ŻYWĄ RYBĘ. Jak ona się tam dostała? [VIDEO]

W południowym regionie Indii do szpitala zgłosił się 13-latek z silnymi bólami głowy. Lekarze przeprowadzili badanie. Jego wynik zadziwił wszystkich.

Rodzice 13-latka przywieźli go do szpitala. Chłopak uskarżał się na silne bóle głowy. Lekarze przeprowadzili badania, w wyniku których okazało się, że w jednym z nozdrzy pacjenta siedzi… ryba! Stworzenie żyło i poruszało się, co sprawiało 13-latkowi ból.

Ryba musiała dostać się do nozdrzy chłopca 10 listopada, kiedy to nastolatek kąpał się w zbiorniku wodnym nieopodal swojego miejsca zamieszkania. Możliwe, że podczas nurkowania stworzenie niepostrzeżenia wpłynęło mu do nosa.

Wyciągnięcie ryby było dość bolesne, z tego względu, że poruszała się ona i uciekała przed cążkami.

Źródło: Live leak