Wojna w TVP? Rafał Ziemkiewicz staje w obronie Konrada Berkowicza i Dobromira Sośnierza. Na celowniku Pereira [FOTO]

Samuel Pereira z TVP zaatakował posła Konrada Berkowicza na Twitterze. Dziennikarz wypomniał politykowi stare zdjęcie, na którym p. Berkowicz parodiuje gest narodowych socjalistów. Rafał Ziemkiewicz odpowiedział koledze z Telewizji Publicznej stając po stronie konfederaty.

Po sieci krąży stare zdjęcie, na którym widać grupkę wolnościowców, którzy parodiują gest narodowych socjalistów – oczywiście chodzi o ośmieszenie tego znaku, a nie sympatyzowanie z totalitaryzmem. Na fotografii dostrzec można Konrada Berkowicza i Dobromira Sośnierza, czyli posłów Konfederacji.

Samuel Pereira, wiceszef publicystyki w TVP i szef portalu TVP INFO, wykopał rzeczone zdjęcie z czeluści Internetu i zaatakował na Twitterze posła Berkowicza.

„Berkowicz tłumaczy że hajlował ironicznie i przepraszać nie zamierza, bo kabaret Moralnego Niepokoju też hajlował. Gratuluję wyborcom” – napisał dziennikarz.

Każdy, kto spojrzy na tę sytuację z boku, obiektywnie, stwierdzi, że Pereira próbuje nakręcić aferę z niczego.

Zauważył to również publicysta Rafał Ziemkiewicz i postanowił, również na Twitterze, odpowiedzieć swojemu koledze z TVP.

„Samuelu, „ja rozumiem, walka polityczna”, ale weź głęboki oddech i popatrz na to zdjęcie – wszyscy ubrechtani od ucha do ucha. Tak parteitagi naprawdę nie wyglądały” – napisał Ziemkiewicz.

Samuelu, „ja rozumiem, walka polityczna”, ale weź głęboki oddech i popatrz na to zdjęcie – wszyscy ubrechtani od ucha do ucha. Tak parteitagi naprawdę nie wyglądały. https://t.co/xS7yat4YQI — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) November 16, 2019

Pereira niestety nie do końca zrozumiał co sugeruje mu kolega z Publicznej i odpisał: „Co to zmienia w tym co napisałem?”

No, cóż. Zalecamy jednak ten głęboki oddech i powrót na Twittera po głębszym zastanowieniu.