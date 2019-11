Burmistrz z PiS z zarzutami prokuratorskimi. Miał przekroczyć uprawnienia przy wydawaniu pozytywnej opinii dla inwestycji

Burmistrz Robert G. usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy budowy drogi kolejowej Rail Baltica.

Prokuratura zarzuca burmistrzowi Łochowa Robertowi G. przekroczenie uprawnień poprzez pozytywne zaopiniowanie koncepcji projektowej na wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego.

G. miał też działać „na szkodę interesu prywatnego mieszkańców Łochowa”. Prokuratura wskazuje 12 osób mieszkających przy ulicach Wyszkowskiej i Łochowskiej.

To właśnie tam ma powstać fragment Rail Baltica z Warszawy do Białegostoku. Burmistrz z PiS bez odwołania się do opinii radnych wskazał do realizacji uciążliwy dla mieszkańców wiadukt.

Prokurator Sylwia Kieranowska z Prokuratury Rejonowej w Węgrowie napisała w akcie oskarżenia, iż burmistrz nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył swoje uprawnienia wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym, statutu gminy i regulaminu organizacyjnego urzędu miasta.

Z kolei Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ bada, czy wybrany przez PKP PLK wykonawca zaniżył cenę, by wygrać przetarg, na który kolejarze przeznaczali 38 mln złotych (w trakcie projektowania drogi tunel zamienił się w wiadukt).

Źródło : GW / GP