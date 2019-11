Mięsożerna bakteria w Bałtyku. Z jej powodu giną ludzie [FOTO]

Mięsożerna bakteria atakuje w Bałtyku. Jest coraz bliżej polskiego wybrzeża. Kąpiel w morzu w Polsce może zakończyć się śmiercią.

Zakażenie bakterią prowadzi nawet do zgonu. Takie przypadki odnotowano w tym roku u naszych zachodnich sąsiadów.

Vibrio vulnificus to mięsożerny patogen powodujący zakażenie o bardzo dużej śmiertelności. Przecinkowiec z rodziny Vibrionaceae występuje na całym świecie. Szczep został wyizolowany z wód o temperaturze od 9°C do 31°C. Preferuje klimat tropikalny i subtropikalny, ale rozwija się także wodach o temperaturze powyżej 18°C. W 2019 r. stwierdzono co najmniej cztery przypadki zakażeń śmiertelnych tym gatunkiem na niemieckim wybrzeżu Bałtyku.

Bakterią można zarazić się poprzez jedzenie surowych owoców morza i ryb, a także kąpiąc się w morzu, gdy patogen dostanie się do otwartych ran. Przecinkowce powodują zatrucie pokarmowe, zapalenie żołądka i zapalenie jelit, mogą prowadzić do poważnej, gwałtownej i ogólnoukładowej infekcji powodującej gorączkę, dreszcze, nudności i hipotensyjny wstrząs septyczny, a w efekcie śmierć.

Nie ma skutecznego sposobu leczenia zakażenia tymi bakteriami. Do naszego wybrzeża przyciąga je coraz cieplejsza woda w Bałtyku. Jak podkreślają eksperci, bakteria Vibrio Vulnificus zwiększyła w ostatnim czasie swój zasięg występowania aż dwukrotnie. Dalsze ocieplanie się wody morskiej drastycznie zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu na polskim wybrzeżu.

fot. facebook.com/MillvilleMedicalCenter

Źródło: radiozet.pl / Wikipedia