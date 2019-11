Najnowszy sondaż. W Europę poszedł jasny przekaz. Konfederacja z rekordowym poparciem w swojej historii

W najnowszym sondażu pracowni Kantar, który publikuje „Europa Elects”, Konfederacja Wolność i Niepodległość notuje rekordowe poparcie na poziomie 9,5 proc. Może również poszczycić się największym wzrostem spośród wszystkich partii politycznych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-12 listopada na próbie 1502 ankietowanych. Wygrywa w nim Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało jednak spadek o 3,6 pp. Zgodnie z tym badaniem na partię Jarosława Kaczyńskiego w drugim tygodniu listopada zagłosowałoby 40 proc. Polaków.

Niezmiennie na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie rzędu 28,4 proc. To wzrost o 1 pp. Podium uzupełnia Sojusz Lewicy Demokratycznej – 14,7 proc. (wzrost o 2,1 pp.).

Na kolejnym miejscu w porównaniu z ostatnim badaniem nastąpiła zmiana. Polskie Stronnictwo Ludowe wyprzedziła Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na środowiska wolnościowców, narodowców i konserwatystów chce głosować aż 9,5 proc. ankietowanych. To wzrost o 2,7 pp.

Ostatnie miejsce zajmuje PSL. Partia Kosiniak-Kamysza zanotowała spadek w poparciu o 1,2 pp. Aktualnie na Ludowców głos chce oddać 7,4 proc. badanych.

+/- vs. 2019 October election

Strona „Europa Elects”, gromadząca sondaże z państw Unii Europejskiej zauważa, że Konfederacja zanotowała rekordowe poparcie w historii politycznej działalności. Na swoim profilu na Twitterze opisuje partię jako „skrajnie prawicową”, z kolei w grafice oznacza Konfederację jako „mixed” (mieszana).

Poland: Right-wing to far-right Konfederacja (KON-NI) reaches a new record high in latest Kantar poll: 9.5%. https://t.co/nEXdtynACY

— Europe Elects (@EuropeElects) November 17, 2019