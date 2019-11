Ocalony z Holokaustu Żyd żąda przeprosin dla Polaków od szefa Izraelskiego MSZ

Edward Mosberg, Żyd ocalony z Holokaustu, w minionym tygodniu brał udział w uroczystości z okazji setnych urodzin wyróżnionego tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata Józefa Walaszczyka. Oświadczył wówczas, że tak długo jak szef izraelskiego MSZ Israel Katz nie przeprosi Polaków, on nie wróci do Izraela.

Swego czasu szef izraelskiej dyplomacji stwierdził, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. Te słowa do dziś bulwersują, nie tylko nas, lecz także niektórych Żydów.

Do wypowiedzi Israela Katza odniósł się ocalony z Holokaustu Mosberg. – To nie tylko zniewaga wobec Polaków i Polski; to zniewaga chrześcijaństwa na całym świecie – ocenił. – Zdecydowałem, że tak długo, jak ta osoba nie przeprosi, nigdy nie wrócę do Izraela – dodał.

Edward Mosberg urodził się w Krakowie, obecnie jednak mieszka w USA. Mężczyzna ma podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. Przeszedł niemieckie obozy w Płaszowie i Mauthausen-Gusen.

Prezydent Andrzej Duda 1 maja odznaczył Mosberga Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu, za upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów”.

Źródła: wpolityce.pl/tvp.info