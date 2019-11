Syn królowej Elżbiety II tłumaczy się z afery Epsteina. „Nie uprawiałem seksu z 17-latką. Jadłem wtedy pizzę” [FOTO]

Syn królowej Elżbiety II, książę Andrzej, „kategorycznie zaprzecza” jakoby w przeszłości dopuścił się seksu z 17-latką. W rozmowie z BBC członek brytyjskiej rodziny królewskiej tłumaczył się ze skandalu, który jest pokłosiem afery związanej z nieżyjącym już biznesmenem Jeffreyem Epsteinem.

Inne zdanie na ten temat ma natomiast Virginia Giuffe, jedna z oskarżycielek w procesie przeciwko Epsteinowi. Jak twierdzi kobieta, została trzykrotnie zmuszona do współżycia z księciem Andrzejem w latach 2001-2002. Miała wtedy 17 lat.

Do spotkań syna królowej Elżbiety i nastolatki miało dochodzić podczas przyjęć w Nowym Jorku, Londynie oraz na prywatnej wyspie Epsteina w archipelagu Wysp Dziewiczych, zwaną „wyspą orgii”. Miliarder-pedofil zorganizował całą siatkę rekrutująca młode dziewczęta do zabawiania możnych i wpływowych.

Teraz książę Andrzej po raz pierwszy publicznie zabrał głos w związku z oskarżeniami o gwałt na nieletniej. – To nie miało miejsca. Mogę kategorycznie powiedzieć, że to się nigdy nie stało – twierdził w rozmowie z Emily Maitlis w programie „Newsnight” w BBC.

– Co więcej, nie pamiętam, bym kiedykolwiek poznał tę panią – dodał, mimo że istnieją zdjęcia przedstawiające księcia w towarzystwie 17-latki. Jak twierdzi członek brytyjskiej monarchii, to fotomontaż.

Jeffrey Epstein accuser: 'I was trafficked to Prince Andrew.’ The Duke of York has repeatedly insisted Virginia Roberts Giuffre's accusations are "false and without any foundation". https://t.co/cbBnMrr1kD

