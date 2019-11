Terlikowski krytykuje decyzję o miejscu pochówku arcybiskupa Paetza, Duchowny ma spocząć w Katedrze Poznańskiej

Zmarły arcybiskup senior Juliusz Paetz zostanie pochowany w katedrze poznańskiej – podała kuria archidiecezjalna. Ta decyzja wywołuje emocje, bo w przeszłości zmarły hierarcha był oskarżany o molestowanie seksualne podwładnych duchownych.

Miejsce pogrzebu abp. Paetza zostało ustalone ze Stolicą Apostolską, Nuncjaturą Apostolską w Polsce oraz członkami rodziny duchownego.

W lutym 2002 r. „Rzeczpospolita” napisała, że arcybiskup wykorzystywał swoją władzę, by molestować kleryków i księży. Juliusz Paetz nigdy nie zaprzeczył zarzutom z artykułu w „Rzeczpospolitej”. W marcu 2002 roku, po apelu środowisk katolickich, zrezygnował z obowiązków arcybiskupa metropolity poznańskiego. Jan Paweł II przyjął jego rezygnację.

Pochowanie abp. Paetza w katedrze Poznańskiej ostro skrytykował znany działacz katolicki Tomasz Terlikowski.

Co to oznacza? Że wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra. I trzeba powiedzieć jasno, że jeśli tak będzie to będzie to decyzja skandaliczna i haniebna.

— Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) 15 listopada 2019