To nie Lidl, ani nie Biedronka! W tym sklepie kupisz produkty za PÓŁ CENY

Marnowanie żywności to problem, z którym każdy z nas może coś zrobić. Jak widać po raz kolejny wolny rynek wychodzi z odpowiedzią, a sieć sklepów Auchan jest na to najlepszym przykładem. Tam sprzedawane będą towary za pół ceny, których termin przydatności zbliżają się do końca.

Od lat eksperci informują o problemie z marnowaniem żywności. Oczywiście socjaliści zgłaszają pomysły, by spróbować go rozwiązać odgórnie, to jednak na nic. Z odpowiedzią przychodzi wolny rynek, jako pierwsza przeciwko wystąpił Lidl, a teraz podobne działania wprowadziła kolejna sieć handlowa.

Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl Auchan wprowadza akcje „Zero waste. Dbamy o żywność, nie wyrzucamy”. Wśród przecenionych produktów dominują mięsa z bliskim terminem przydatności.

– W Auchan zwracamy szczególną uwagę na walkę z marnowaniem żywności, sortowanie odpadów, ograniczenie zużycia plastikowych toreb, lepsze zarządzanie energią czy ochronę bioróżnorodności – czytamy w oświadczeniu Auchan Retail Polska.