Totalny odlot poseł Zielonych! „Przekop Mierzei Wiślanej sprawi, że wszystkie polskie rzeki spłyną do morza” [VIDEO]

Poseł Zielonych Urszula Zielińska oświadczyła na antenie radiowej Jedynki, że jej partia zdecydowanie sprzeciwia się przekopowi Mierzei Wiślanej. Jak wyjaśniała, wszystko dlatego że „mamy zasoby wodne na poziomie Egiptu”.

Na pytanie dziennikarki, czy Zieloni zamierzają namówić do zdecydowanego sprzeciwu wobec przekopu Mierzei Wiślanej całą Koalicję Obywatelską, Zielińska odpowiedziała, że tak.

– Chcielibyśmy, tak. Powód tego jest oczywisty: Polskie zasoby wodne wymagają bardzo dużej zmiany, bardzo dużej ochrony, ponieważ mamy do czynienia na terenie Polski z olbrzymią suszą hydrologelologiczną. Brakuje nam wody nieodnawialnej, tej głębinowej – mówiła.

– Przekop pomoże w odprowadzeniu wody z rzek do morza. Przekop próbuje jakby planować, traktować, nasze rzeki jako kanały transportowe. Nasze rzeki nie mają już dzisiaj zasobów wodnych, by być kanałami transportowymi. To już jest nierealne. Mamy do czynienia z bardzo głęboką suszą. Jeśli nie odwrócimy tego procesu, to już mamy zasoby wodne na poziomie Egiptu, będzie jeszcze gorzej – dodała.

.@Ula_Zielinska z @Zieloni: zdecydowanie sprzeciwiamy się przekopowi #MierzejaWiślana. Mamy do czynienia z bardzo głęboką suszą. Mamy zasoby wodne na poziomie Egiptu. Będzie jeszcze gorzej. 📽️🔻 pic.twitter.com/ShPnAWLd0l — Radiowa Jedynka (@RadiowaJedynka) November 15, 2019

Poseł Zielińska słynie z „proekologicznych” pomysłów. Ostatnio w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przyznała, że w Polsce przydałoby się utworzenie „policji ekologicznej”. – To pomysł zaczerpnięty ze Szwecji. Tam działa taka policja, a ściślej rzecz ujmując – system zatrudniania emerytów do dodatkowej pracy, którzy w ramach kontroli obywatelskiej sprawdzają, czy ludzie prawidłowo segregują śmieci albo czy nie palą śmieciami w kominku – mówiła Zielińska.