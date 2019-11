TurboSKANDAL w Polsat News! Banda Czworga i Gozdyra kontra Konrad Berkowicz [VIDEO]

Konrad Berkowicz był gościem programu „Polityka na ostro”, gdzie pojawił się między innymi temat satyrycznego zdjęcia z jego udziałem. Wówczas obecny poseł Konfederacji wyśmiewał nazizm, o czym jednak nie pozwolono mu powiedzieć na antenie.

To były długie cztery minuty w Polsat News. Agnieszka Gozdyra zapytała posła Konfederacji o zdjęcie sprzed lat, na którym ten hajlował. Konrad Berkowicz próbował to wyjaśnić, ale nie pozwolono mu dokończyć ani jednego zdania.

Najważniejszym momentem programu było jednak to, że Berkowicz pokazał zdjęcie ze skeczów dwóch kabaretów Moralnego Niepokoju i Limo, które również wykonywały na scenie podobne gesty. Jak podkreślił poseł zdjęcie to pochodzi z podobnej sytuacji satyrycznej i wyśmiewania nazizmu.

Nie zadowoliło to jednak Agnieszki Gozdyry, która usilnie próbowała wymusić od posła „przeprosiny”. Czy zatem zdaniem lewackiej dziennikarki Polsat News należy przepraszać za wyśmiewanie nazizmu? – My wtedy wyśmiewaliśmy, to wyraźnie widać na zdjęciu, ideologię narodowo-socjalistyczną. My możemy sobie na to pozwolić – tłumaczył Berkowicz.

Polityk przypomniał także, że jego cała działalność polityczna opiera się na krytykowaniu antywolnośćiowych idei, w tym narodowego-socjalizmu. – Dla każdego, kto śledził moją działalność oczywiste jest, że gardzę poglądami nazizmu III Rzeszy – mówił poseł.

Redaktor Gozdyra generalnie przez kilka minut w koalicji z innymi uczestnikami rozmowy zakrzykiwała Berkowicza, nie dając mu dokończyć ani jednego zdania. Pojawiła się też manipulacja dotycząca tego, jakoby Konrad Berkowicz nałożył posłance PiS jarmułkę, co oczywiście jest nieprawdą.