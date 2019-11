Wyciekły tajne instrukcje rządu Chińskiej Republiki Ludowej. Prawdziwe oblicze Xi Jinpinga: „Bądźcie bezlitośni”

403 strony instrukcji postępowania wobec Ujgurów przygotowane przez KPCh wpadły w ręce dziennikarzy „New York Timesa”. Omawiają one represyjną politykę Chin wobec Ujgurów i opisują m.in. system obozów „reedukacyjnych”.

„Wytyczne” opracowano w 2016 roku. Oficjalne chińskie dokumenty opublikowane przez „New York Times” w sobotę 16 listopada, są świadectwem usystematyzowanych represji wobec Ujgurów i innych mniejszości muzułmańskich w regionie Sinciang.

W dokumentach stwierdza się, że ​​„wolność można przywrócić im tylko wtedy, gdy wyeliminuje się z ich głów ‘wirusa’”. NYT podaje, że publikowane dokumenty zostały mu dostarczone przez „członka chińskiej elity politycznej”.

Wytyczne zawierają fragmenty przemówień Xi Jinpinga do urzędników regionu Sinciang z 2014 r., po serii zamachów ze strony Ujgurów. Prezydent Chin wzywał do „totalnej walki” z terroryzmem, infiltracji i separowania ich przy użyciu „organów władzy”. Wzywał też, by nie okazywali „absolutnie żadnej litości”.

Przemówienie Jinpinga można odebrać jako akceptację tworzenia dla Ujgurów obozów reedukacyjnych. Według ekspertów ONZ co najmniej milion Ujgurów i członków innych mniejszości muzułmańskich jest przetrzymywanych w obozach w Sinciangu.

Dokumenty zawierają też szczegółowe instrukcje przekazane władzom lokalnym w celu np. wyjaśnienia studentom powracającym do Sinicangu, że ich krewni zostali zabrani do obozów w celu „przeszkolenia”…

Źródło: Reuters/ Le Figaro