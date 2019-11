Zdemolowany teatr po koncercie hiphopowym. Tak się kończą współczesne eksperymenty kulturalne

Dziwna współczesna moda mieszania kultury popularnej i sztuk tradycyjnych to także popłuczyny po komunizmie, który „wprowadzał kulturę pod strzechy”. W najlepszym przypadku kończyło się jakimś „qui pro quo”.

Teraz panuje moda na niszczenie klasycznej sztuki przez jej swoistą pauperyzację. Może zresztą to także efekt epoki pieniądza, w której byle szarpidrut strun głosowych może kupić sobie z tuzin operowych tenorów.

Owo mieszanie kultury popularnej i elitarnej nikomu jednak na dobre nie wychodzi. Przekonali się o tym nawet w Paryżu. Théâtre du Châtelet, który przeszedł gruntowany remont, znowu nadaje się do… remontu.

Sala teatralna im. Niżyńskiego została ziszczona po koncercie hip-hopowym. Na pomysł zorganizowania takiej imprezy w klasycznej scenerii teatralnej wpadło rządzone przez socjalistów merostwo Paryża.

Podczas imprezy hip-hopu, podskakiwanie uczestników doprowadziło nawet do uszkodzenia struktury teatralnej galerii. Zniszczono także kuluary, poodpadał tynk, uszkodzono żyrandol. Przyciąganie młodej widowni takimi metodami do teatru okazuje się po prostu niebezpieczne.

Od koncertów są sale muzyczne, a teatry mają ine przeznaczenie. Mieszanie porządków prowadzi do katastrofy i to nie tylko w sztuce. Do teatru Chatelet wezwano już ekspertów, którzy mają ocenić szkody i znaleźć wyjście, które pozwoliłoby przeprowadzić naprawy bez zamykania teatru.

Miała być „nowa forma doświadczenia” i przyciągnięcie do teatru nowych odbiorców, skończyło się blamażem. Théâtre du Châtelet został otwarty po remoncie zaledwie we wrześniu tego roku, po 2,5 latach remontu, który kosztował 31,5 milionów euro.

W październiku merostwo wymyśliło sobie organizowanie w nim młodzieżowych spotka klubowych, które miały dodatkowo zapełniać teatr. Nowe „zadania” przerosły jednak jego wytrzymałość na nowe formy kultury.

Źródło: Valeurs Actuelles