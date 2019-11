Adwokat zastrzelonego w Koninie 21-latka dementuje fałszywe informacje. „Nie ma żadnych wyników, że to amfetamina ani cokolwiek innego”

– Nie ma żadnych wyników analizy, jeżeli chodzi o metamfetaminę. Na chwilę obecną możemy mówić o zwitku papieru, który został poddany analizie – poinformował PAP adwokat Michał Wąż, pełnomocnik ojca 21-latka postrzelonego śmiertelnie przez policjanta w Koninie. Odniósł się do informacji PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, że substancja znaleziona przy 21-latku to pochodna metamfetaminy.

– Dla dobra śledztwa nawet prokurator nie przekazał mi, czy cokolwiek było w znalezionym zwitku papieru; na chwilę obecną trzeba z dużą ostrożnością podchodzić, czy w ogóle ten zwitek papieru był w posiadaniu tego chłopaka – kontynuował mecenas Michał Wąż.

Na pytanie PAP, co oznacza określenie „zwitek papieru”, oświadczył, że jest to sformułowanie „czysto procesowe, które jest przyjęte w Prokuraturze Okręgowej w Koninie”.

– Potocznie jest to zwinięta folia. A czy coś w niej było, nie uzyskałem informacji dla dobra śledztwa. Na wyniki, „przy dobrych wiatrach”, czeka się około dwóch tygodni – wyjaśnił.

Adwokat Michał Wąż poinformował też, że prokuratura zakończyła sekcję zwłok. – Ciało zostanie sprowadzone do Konina z Poznania we wtorek – dodał mecenas.

Ponadto adwokat powiedział o złożeniu w konińskiej prokuraturze wniosku dotyczącego obowiązkowego rejestrowania obrazu i dźwięku z przesłuchania funkcjonariuszy, świadków oraz z oględzin miejsca zdarzenia.

Mecenas dodał, że Prokuratura Okręgowa w Koninie zabezpieczyła nagranie z monitoringu z konińskiej spółdzielni mieszkaniowej, na którym widać zdarzenie – zachowanie policjanta i śmiertelnie postrzelonego chłopaka podczas akcji. Nagranie także powielono.

– Dzięki temu nie ma ryzyka, żeby ten nośnik został utracony – powiedział adwokat.

Zdaniem mecenasa policjant dopuścił się umyślnego przekroczenia uprawnień, bo nie było realnego zagrożenia życia, żeby strzelać do 21-latka.

14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków; najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni; 21-latek zmarł pomimo udzielonej pomocy medycznej. Policja twierdzi, że funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni.

Policja przekonywała, że przy ciele mężczyzny znaleziono nożyczki i woreczek foliowy z białym proszkiem. Tymczasem nie wiadomo, czy 21-latek zaatakował goniącego go policjanta nożyczkami bądź nimi groził.

W związku z tym zdarzeniem wszczęto śledztwo. – Postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego spowodowania śmierci osoby – mówiła rzeczniczk Prokuratury Okręgowej w Koninie Aleksandra Marańda. Postępowanie, które zaczęła prowadzić prokuratura w Koninie, przejęła Prokuratura Regionalna w Łodzi.

W piątek na miejsce tragedii przy ul. Wyszyńskiego przybyło ponad 100 osób – byli m.in. znajomi śmiertelnie postrzelonego 21-latka. – Dożywocie dla policjanta! – skandowali wówczas. Kulminacja emocji nastąpiła w niedzielę przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Koninie, gdzie doszło do zamieszek.

Źródło: PAP