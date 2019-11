Francji grozi katastrofa na niewyobrażalną skalę! Tragiczny stan 25 tysięcy mostów. Jeden właśnie się zawalił

Po katastrofie mostu we włoskiej Genui we Francji sporządzono raport parlamentarny na temat stanu mostów w tym kraju. We wnioskach pisze się o konieczności wprowadzenia „planu Marshalla”, aby zapobiec katastrofie.

Zadano sobie pytanie czy we Francji może dojść do podobnej katastrofy jak we Włoszech, gdzie zginęło ponad 40 osób. Komisji przewodniczył senator Hervé Maurey, a niepokojące wnioski z raportu, przedstawił właśnie dziennik „Le Figaro”.

Okazuje się, że 30% wszystkich mostów wymaga remontów i że są one od lat zaniedbywane. We Francji istnieje od 200 000 do 250 000 mostów drogowych, chociaż ich dokładna liczba nie jest znana, bo brakuje ogólnokrajowego spisu.

Część mostów jest w zarządzie władz lokalnych. Zebrane materiały wskazały jednak, że co najmniej 10% z nich, czyli 25 tys. potrzebuje pilnych remontów. Dotyczy to także 23 dużych mostów i wiaduktów, których stan może doprowadzić do podobnej katastrofy jak w Genui.

W tym przypadku raport się pojawił, a jeden z mostów właśnie się zawalił. Chodzi o most w Mirepoix-sur-Tarn (departament Haute-Garonne). Znajduje się ona na drodze pomiędzy Tuluzą a Montauban. Zginął 15-latek będący pasażerem jednego z samochodów, 8 osób odniosło rany

Metalowy most zawalił się rankiem 18 listopada i spadła z niego do wody ciężarówka oraz dwa auta osobowe. W akcji ratowniczej brało udział 80 strażaków i trzy śmigłowce. Co ciekawe, akurat ten most na liście obiektów zagrożonych się nie znalazł…

Nie można tu wykluczyć jednak i zamachu, bo ciężarówka, która spadła do wody miała przewozić… złoto.

Przed:

Le #pont s'effondre à Mirepoix sur Tarn. Il y en a plus d'une dizaine d'identiques, à chaque village au bord du #Tarn pic.twitter.com/e8E2hZFR4x — lucas (@papierjaponais) November 18, 2019

I po katastrofie: