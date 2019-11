Gigawpadka producenta klasyki gier. Popsuli kultową grę. „Diablo 2” w nowej wersji nie ukaże się

– Doniesienia przed BlizzCon 2019 mówiły o tym, że Blizzard pokaże podczas imprezy odświeżone „Diablo 2”. Nic takiego się nie stało, a firma skupiła się na zapowiedzi Diablo 4 – podaje gazeta.pl. Jak się okazuje, winni są programiści, którzy… uszkodzili kod gry.

Davidem Brevik, Max Schaefer oraz Erich Schaefer – programiści Blizzard – opowiedzieli o zdarzeniu podczas ExileCon 2019. Przytrafił się im „koszmar każdego programisty”.

Po 11 godzinach pracy nad „Diablo 2”, utracili wszystkie dane. Przepadł kod oraz zasoby związane z grą. Nie zrobili też żadnego backupu. Wszystko po prostu zostało utracone.

W firmie powstała panika, która trwała przez dwa dni. Stracono całą historię, projekty postaci oraz lokalizacji. Pracownicy Blizzard wrócili do domów i odpaliło swoje dyski, by powoli odzyskać dane gry.

Jak się okazało, przepadł też rdzeń kodu – najważniejsza część projektu. Aby go odtworzyć, firma musiałaby poświęcić mnóstwo czasu i pieniędzy, co raczej się nie stanie. Oznacza to, że „Diablo 2 Remaster” nie ujrzy nigdy światła dziennego.

„Diablo” i „Diablo 2” to klasyka gier komputerowych. Coraz częściej mówiło się o odświeżonej wersji Diablo 2. Jak widać, na słowach się skończy, a fani mogą pożegnać się z ulubioną grą w nowej odsłonie.

Źródło: gazeta.pl