Grupa przestępcza w Ministerstwie Finansów? „Podwładni Banasia dzielili się zyskami z oszustw na podatku VAT”

Wicedyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w resorcie finansów Krzysztof B. miał upoważnienie do rachunków bankowych spółek oszukujących państwo na podatku VAT. Z tych kont wypłacał sobie gotówkę – donosi „Rzeczpospolita”.

Pieniędzmi miał dzielić się z szefem Krajowej Szkoły Skarbowości Arkadiuszem B. Na działalności urzędników skarb państwa miał stracić aż 5 mln zł – podaje „Rzeczpospolita”.

„Rzeczpospolita” ustaliła, w jaki sposób pieniądze ze zwrotu VAT trafiały do urzędników państwowych. Krzysztof B. wypłacał sobie gotówkę z kont polskich spółek uczestniczących w karuzeli VAT, pod płaszczykiem zaliczki na wynagrodzenie lub na zakup nieruchomości. Były to sumy od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w jednym przypadku nawet kilkaset tysięcy złotych. Spółki wykazywały fikcyjny obrót biżuterią i tarcicą.

O zwrot VAT występowano do urzędu skarbowego w Warszawie, który zatwierdzał kolejne wypłaty. Od 2015 do 2018 r. grupa wyłudziła w ten sposób 5 mln zł i próbowała oszukać budżet państwa na kolejne 860 tys. zł.

Krzysztof B. przebywa w areszcie od września 2018 r., a Arkadiusz B. od stycznia 2019 r. Nigdy nie zdarzyło się, żeby urzędnicy kluczowego resortu, zajmujący w nim eksponowane stanowiska, jednocześnie kierowali grupą przestępczą okradającą państwo – podkreśla „Rzeczpospolita”.

Źródło: rp.pl