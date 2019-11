Janusz Korwin-Mikke zachwala swoją żonę: Jest bardzo miła, skromna, energiczna, ale… [FOTO]

Janusz Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN i poseł Konfederacji, w rozmowie z „Faktem” opowiadał o zaletach swojej żony Dominiki Sibigi. Co prezesowi szczególnie podoba się w młodszej o 44 lata żonie?

Dominika Sibiga również jest politykiem. Działała w dawnym ugrupowaniu Korwina-Mikkego – Unii Polityki Realnej. Prezes ma z nią dwójkę dzieci: Nadzieję i Karola.

– Jest bardzo mądrą osobą, jest miła, skromna, nie jest rozrzutna – zachwala Dominikę p. Janusz.

Polityk nie pamięta momentu, w którym swoją przyszłą trzecią żonę uznał za „tą jedyną”.

– Nie pamiętam, mam złą pamięć do dat. Mężczyźni są bardziej inteligentni, a kobiety mają lepszą pamięć i to się wzajemnie uzupełnia. My mężczyźni oczywiście mamy uczucia, np. odczuwamy głód. Miłość też przeżywamy, ale nie do tego stopnia, żeby potem pamiętać drobiazgi – stwierdził poseł.

Jaki opis według prezesa najlepiej oddaje istotę tego jaka jest jego partnerka?

– Jest energiczna ale mniej doświadczona – mówi Korwin-Mikke.

