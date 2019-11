Lewicowi terroryści z Antify demolują Francję. Macron zrzuci winę na żółte kamizelki [VIDEO]

Konserwatyści w Stanach Zjednoczonych od dawna postulują uznanie Antify za organizację terrorystyczną. Gdy ogląda się obrazki z Francji to trudno się dziwić.

Wczoraj była rocznica protestów „żółtych kamizelek”, które wszczęto w odpowiedzi na socjalistyczne pomysły prezydenta Macrona.

Radykalnie lewicowa organizacja, Antifa, wykorzystała protesty do wszczynania burd i demolowania miast. Można się spodziewać, że, zgodnie z dotychczasową praktyką, francuski prezydent winę za zniszczenia zrzuci na protestujących.

Francja. To nie są żółte kamizelki. To jest Antifa – lewicowi terroryści, pomocnicy Macrona do wszczynania zamieszek. Tych ludzi nikt nie pałuje i nikt do nich nie strzela. Oni są pod ochroną policji. Ranni zostają zwykli ludzie. pic.twitter.com/xQddn8HMnF

