Łukaszenka obrońcą Polski przed rosyjskimi czołgami? „Nigdy wam nie zagrozimy!”

Takich słów ze strony Aleksandra Łukaszenki nikt się nie spodziewał! Prezydent Białorusi tuż po wyborach parlamentarnych stwierdził, że jest otwarty na szeroką współpracę z Polską i nigdy nie pozwoli na wykorzystanie wojsk w ataku na nasz kraj.

Wiecie, pod czyją melodię tańczy czasem Polska. Ale to silne państwo, które ma już swoją pozycję w Unii Europejskiej. Doceniamy to. Jeśli chcecie z nami współpracować, proszę bardzo – stwierdził Łukaszenka, zapowiadając jednocześnie, że liczy na współpracę z rządem w Warszawie.

Jednocześnie polityk podkreślił, że jeśli do takowego rozszerzenia współpracy nie dojdzie, to winić należy za to przedstawicieli strony polskiej, którzy usilnie starają się szukać wrogów i zamykać na jakiekolwiek kontakty z Mińskiem.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w lokalu wyborczym, w którym 17 listopada głosował prezydent Białorusi, Łukaszenka wezwał polskie media, aby nie pisały o sojuszu białorusko-rosyjskim przeciwko Polsce.

Tylko nigdy nie okłamujcie Polaków, że tworzymy sojusz z Rosją, aby wprowadzić przeciwko wam czołgi – stwierdzi prezydent, podkreślając, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie.

Źródło: TUT.by / NCzas.com