Nokaut wszech czasów! Relacja z brutalnej akcji obiegła cały sportowy świat [VIDEO]

Do brutalnego nokautu, określonego mianem KO wszech czasów, doszło podczas gali MTK MMA: Probellum w Londynie.

Do końca trzeciej rundy pozostawało około 40 sekund, gdy francuski zawodnik MMA Davy Gallon wykonał tzw. „rolling thunder kick”, trafiając przeciwnika prosto w głowę i nokautując go.

Francuz walczył w Polsce na galach FEN i Babilon MMA. Po porażce z Desmondem Greenem w marcu tego roku ogłosił zakończenie profesjonalnej kariery, ale nie wytrwał długo w postanowieniu. Powrócił na ring i przed czasem zakończył pojedynek z Rossem Pearsonem.

As a fan of Ross Pearson from the TUF days, that KO was hard to watch.

But take a bow Davy Gallon. That’s the KO of the year for sure.

Don’t think I’ve ever seen anyone pull off a rolling thunder kick before and KO someone with it.

— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) November 16, 2019