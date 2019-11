Szok! Renata Beger wraca do polityki? Właśnie założyła nową organizację

Renata Beger wraca do publicznego życia. Była posłanka |Samoobrony” zakłada związek zawodowy.

Beger właśnie założyła Polski Związek Zawodowy Rolnictwa „Wyzwolenie”. Ten związek powstał we wrześniu z inicjatywy 42 rolników z kilku województw, a 25 października do rejestru wpisał go sąd. Na czele komitetu założycielskiego stanęła była posłanka Samoobrony Renata Beger.

Beger była jedną z twarzy Samoobrony. Zasłynęła z powiedzenia, że „lubi seks jak koń owies”. Pracowała też w „rywinowskiej” komisji śledczej. W 2007 r. przyczyniła się do porażki wyborczej PiS, ujawniając nagrania mające świadczyć o korupcji politycznej stosowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 r. – jak cała Samoobrona nie weszła do parlamentu i potem zniknęła z życia politycznego.

Eksperci jednak uważają, że ten powrót inspirowany rozłamem w Związku Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” nie zakończy się sukcesem.

Źródło: Rzeczpospolita