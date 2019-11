Szokująca oferta Żyrinowskiego dla Aleksandra Łukaszenki! „Nowy Bogdan Chmielnicki”

To było do przewidzenia! – podkreślają eksperci. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków na Kremlu ruszył z pomocą „integracji” Rosji i Białorusi. Żyrinowski, bo o nim mowa, złożył nawet konkretną propozycję Aleksandrowi Łukaszence.

Łukaszence z każdym rokiem trudniej jest rządzić Białorusią. Jest już najstarszym liderem w Europie – prawie 25 lat u władzy. I na Zachodzie go nie chcą, i na Wschodzie nie wszystko się układa po jego myśli: on by chciał, żeby rosyjski rynek był dla Białorusi jak jego własny, ceny takie same, a przy tym Mińsk chciałby prowadzić niezależną politykę zagraniczną. Jak on to sobie wyobraża? – napisał na jeden ze swoich platform social mediowych przedstawiciel Kremla.

Dlatego teraz, najlepsza opcją dla niego – zostać nowoczesnym białoruskim Bogdanem Chmielnickim i ostatecznie zjednoczyć Rosję i Białoruś – dodał.

Przypomnijmy, że w 1654 roku kozacki hetman Bohdan Chmielnicki zawarł z carem Rosji ugodę perejasławską, oddając Ukrainę w poddaństwo cara.

Trzeba przyznać, że jak na Żyrinowskiego taka „propozycja” jest wyjątkowo łagodna. Polityk niejednokrotnie szokował świat swoimi zdecydowanie ostrzejszymi tezami. Przypomnieć tu można chociażby ofertę podziału Ukrainy pomiędzy Rosję i Polskę. Przedstawiciel Kremla twierdził wówczas, że Polacy powinni wziąć tereny od Kijowa na zachód, zaś Rosjanie od Kijowa na wschód.

Jak dotąd służba informacyjna ani też sam Łukaszenka nie odnieśli się do sprawy. Przypomnijmy, umowa zjednoczeniowa pomiędzy Rosją i Białorusią ma zostać podpisana już 9 grudnia.

Źródło: TUT.by / NCzas.com