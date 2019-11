Toż to jawne łamanie praw człowieka! Dania pozbawia swoich obywateli-dżihadystów… pomocy konsularnej

Turecka zapowiedź przekazywania terrorystów islamskich do krajów ich obywatelstwa wywołała w państwach zachodnich małą panikę. Powrót takich „obywateli” zaprawionych w bojach ISIS niesie groźbę recydywy terroryzmu u siebie.

Zachodnie państwa chciałyby uciec do tego problemu. Pojawiły się nawet próby odbierania obywatelstwa naturalizowanym terrorystom, którzy wyjechali do Syrii i Iraku. Turcja twierdzi jednak, że nie zwalnia to władz tych krajów od konieczności odbioru nawet swoich byłych obywateli.

Prezydent Erdogan wobec ostracyzmu ze strony państw europejskich pokazuje, że ma w zanadrzu różne środki odwetu, a najgroźniejszym z nich byłoby otwarcie granic dla milionów przebywających w jego kraju migrantów.

W przypadku przechwyconych terrorystów z ISIS ich sytuacja prawna jest dość ciekawa. Teoretycznie są oni obywatelami UE ale jej państwa ich nie chcą. Teraz plecami od swoich obywateli-dżihadystów odwróciła się Dania.

Szef duńskiej dyplomacji powiedział, że jego kraj „absolutnie nie ma związków” z bojownikami, którzy przystąpili do organizacji Państwa Islamskiego. Duńscy dżihadyści będą teraz pozostawieni samym sobie, bo MSZ Jeppe Kofod oświadczył, że jego kraj zamierza pozbawić takie osoby wszelkiej pomocy konsularnej.

Pomoc konsularna polegała m.in. na odwiedzinach zatrzymanych w więzieniach i upominaniu się u władz o odpowiednie warunki przetrzymywania obywateli swojego kraju.

Odmowę pomocy konsularnej musi jednak zatwierdzić parlament. Kofod uzasadnia to tym, że to terroryści „odwrócili się plecami od Danii”, bo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i walczą ze wszystkim, czego bronimy”.

Zachodzi jednak obawa, że Turcy będą mieli deklaracje Kopenhagi za nic i do ekstradycji, a właściwie „repatriacji” terrorystów i tak doprowadzą.

Fremmedkrigere, der er rejst til Syrien og Irak for at kæmpe for IS, skylder vi absolut ingenting. Derfor griber vi nu ind overfor fremmedkrigeres adgang til konsulær bistand fra Udenrigsministeriet og danske repræsentationer i udlandet.https://t.co/gKt3vVgzpK #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) November 16, 2019

Źródło: Valeurs Actuelles