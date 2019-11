Zamieszki w Gruzji. Policja rozprasza demonstrantów. Kilka osób straciło przytomność [FOTO/VIDEO]

Siły specjalne policji w Tbilisi użyły w poniedziałek po południu armatek wodnych i gazu łzawiącego, by rozproszyć demonstrantów blokujących gmach parlamentu Gruzji. Według telewizji Rustawi-2 policji udało się odblokować jedno z zapasowych wejść do budynku.

Obecnie policyjne siły specjalne koncentrują się na odblokowaniu głównego wejścia do parlamentu, jednocześnie rozpraszając demonstrantów znajdujących się na alei Rustawelego i likwidując ich namioty. Według mediów kilku protestujących w tłumie straciło przytomność.

Gruziński parlament nie wznowił w poniedziałek prac, gdyż od niedzieli trwała blokada gmachu. Demonstranci zablokowali ulice w stolicy Gruzji, a później rozbili namioty wokół budynku parlamentu i zablokowali trzy wejścia. Twierdzą, że otworzą wejścia, które zamknęli łańcuchami z kłódkami, tylko wtedy, gdy deputowani zgromadzą się, aby omówić możliwość rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych według nowej ordynacji, w systemie proporcjonalnym, a nie – jak dotychczas – w systemie mieszanym.

W poniedziałek rano trzech deputowanych usiłowało dostać się do parlamentu, lecz nie zostało przepuszczonych przez demonstrantów. Protestujący wpuszczali do środka jedynie pracowników administracji parlamentu.

Mer Tbilisi, sekretarz rządzącej partii Gruzińskie Marzenie Kacha Kaładze zapowiedział w poniedziałek na briefingu, że jego ugrupowanie nie zamierza zmieniać obowiązującej w kraju ordynacji wyborczej. Odrzucił tym samym ideę przeprowadzenia w kraju przedterminowych wyborów. Potwierdził, że wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie – jesienią 2020 roku.

Liderzy opozycji zapowiedzieli, że nie bacząc na próby władz rozprawienia się z nimi, pikietowanie parlamentu będzie trwało dalej.

I was luckier today, just got away getting under water canon a few times for seconds. Better than rubber bullets and stones. After riot police swiped all the entrances of parliament clean, protest now continues in front of parliament. #TbilisiProtest #Tbilisi #GeoElectoralCrisis pic.twitter.com/7v9i6Kbe11 — Mari Nikuradze (@mari_nikuradze) November 18, 2019

They even brought a fricking dumpster #TbilisiProtest pic.twitter.com/hR2IDZhK2i — David Rypel (@rypeld) November 18, 2019

Outside parliament in central Tbilisi this evening: police clearing demonstrators protesting U-turn on election reform #TbilisiProtest pic.twitter.com/V7mSmlSY8O — Andrew North (@NorthAndrew) November 18, 2019

The police is getting ready to open the blocked doors of the parliament. #TbilisiProtests #tbilisinow photo by S. Kalandadze pic.twitter.com/w4v5sipSpo — Marita Tevzadze (@MaritaTevzadze) November 18, 2019