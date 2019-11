Zbliżają się straszne czasy dla polskich emerytów! Inflacja drastycznie pogorszy los seniorów

Seniorzy z niecierpliwością czekają na informacje ws. waloryzacji emerytur. Niestety niezależnie od tego jaka będzie decyzja w tej sprawie, muszą mieć świadomość, że podwyżki i tak pożre inflacja, która dynamicznie rośnie m.in. przez podnoszone wynagrodzenia, wzrost konsumpcji czy programy takie jak 500 plus. Prognozy wskazują, że emerytom niestety będzie żyło się jeszcze ciężej.

Każdy z nas robiąc codziennie zakupy z niedowierzaniem i przerażeniem przeciera oczy patrząc w jakim tempie rosną ceny. „Gdy spojrzymy na najnowsze dane GUS dotyczące wzrostu cen w porównaniu z poprzednim rokiem oraz wcześniejsze dane informujące, ile w miesięcznie wydawali emeryci zauważymy, że 70 złotych brutto minimalnej podwyżki emerytury w 2019 roku nie było widoczne realnie w portfelu seniora” – podaje portal se.pl.

Ze statystyk wynika, że miesięczne wydatki małżeństwa emerytów to średnio 2,870 zł. Aż 2.050 zł. pochłaniały zakupy najważniejszych produktów. Jak to wygląda po rozbiciu na poszczególne potrzeby? 794 zł. to opłaty za mieszkanie i jego utrzymanie, 766 zł. – żywność i napoje, 250 zł. leki i opieka medyczna i 240 zł. kultura i rozrywka.

„Teraz para seniorów musi się liczyć z tym, że ich miesięczne wydatki wzrosną o 76 złotych. To tak, jakby jeden z emerytów w tym małżeństwie w ogóle nie dostał waloryzacji swojej emerytury. Zjadła ją inflacja, która stale rośnie” – wyliczył se.pl.

– Wzrost cen, zwłaszcza żywności, spowodowany jest podnoszeniem kosztów pracy i wysokim poziomem konsumpcji – tłumaczył portalowi ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy. – Koszty pracy rosną równomiernie do szybkiego wzrostu wynagrodzeń. Konsumpcję zaś napędzają wysokie pensje oraz programy socjalne, w tym 500 plus – dodał.

Tanieją takie artykuły jak obuwie czy odzież, ale je emeryci kupują rzadko. Kluczowy jest gigantyczny wzrost cen żywnością, po którą sięgamy codziennie. W skali roku średnio wzrost cen warzyw to aż 16 proc., jeszcze gorzej jest z cukrem – 22 proc., gigantycznie poszły też w górę ceny wieprzowiny, za którą musimy płacić 14 proc. więcej niż przed rokiem. Niestety nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej.

– Jeżeli wprowadzony zostanie PiS-owski, gwałtowny wzrost pensji minimalnej, producenci będą musieli dalej podnosić ceny oraz liczyć na jeszcze większy wzrost konsumpcji. Wtedy wpływ 500 plus na inflację będzie już bardzo widoczny i znaczący – powiedział se.pl Marek Zuber.

Niestety tę prognozę potwierdza Narodowy Bank Polski, według którego inflacja w tym roku ma wynieść 2,3 proc., z kolei w przyszłym roku może dobić do 2,8 proc.!