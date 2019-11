Antifiarz zaatakował „faszystowski” przystanek. Przegrał [VIDEO]

W sieci furorę robi nagranie przedstawiające bandytę z Antify, który demoluje przystanek. A raczej usiłuje to zrobić, bo poszło mu to bardzo źle.

Antifa znana jest z zamiłowania do awantur i chuligaństwa. W Polsce zrobiło się o niej głośno, gdy na zaproszenie „Krytyki Politycznej” przybyli z ciężkimi narzędziami do Warszawy, by zablokować Marsz Niepodległości.

Tym razem Antifa zaatakowała we Francji. Nagranie pokazuje bandytę z organizacji, który postanowił zdemolować przystanek autobusowy. Najwyraźniej postój transportu publicznego też jest „faszystowski”.

Jednak antifiarzowi zdemolowanie przystanku zupełnie nie wyszło. Widać, jak kilkukrotnie grupa lewaków podejmuje próbę zniszczenia go. Nikomu się to nie udało.

– Przystanek-Antifa 1:0 – skwitował Adam Gwiazda, który zamieścił nagranie na Twitterze.