Arabski łącznik. Tak oszuści wyprowadzali nielegalnie zdobyte pieniądze z Niemiec i Holandii

Niemieckie służby przeprowadziły zorganizowaną akcję wymierzoną w oszustów, nielegalnie wyprowadzających pieniądze z RFN i Holandii. „Na lewo” wytransferowano ok. 200 mln euro.

Ponad 850 funkcjonariuszy niemieckich służb przeprowadziło operację wymierzoną w oszustów działających na terenie Niemiec i Holandii. Pieniądze miały trafiać głównie do Turcji, której przedstawiciele są jedną z największych mniejszości na terenie RFN.

Działanie oszustów polegało na wykorzystaniu tzw. hawali. To stara arabska metoda na przekazywanie sobie pieniędzy.

System jest prosty – w punkcie przyjęć w jednym kraju wpłaca się pieniądze, a w innym kraju wypłaca.

Hawala w większości krajów europejskich jest nielegalna. Omija bowiem system banków i kontroli.

Do Europy zawitał wraz z imigrantami, którzy w ten sposób transferowali pieniądze (np. zasiłki) do krajów, z których przybyli. Wszystko poza kontrolą.

Do arabskiego systemu podpięli się szybko oszuści, którzy wykorzystywali go do wytransferowania pieniędzy pochodzących np. z przestępstw.

Operacja niemieckich służb objęła Nadrenię Północna-Westfalia, Hesję, Hamburg, Berlin, Badenię-Wirtembergię. Dodatkowo Niemcy wraz z służbami Holandii zajęły się procederem na jej terenie.

We wtorek funkcjonariusze przeszukali ponad 60 mieszkań i biur (w tym m.in. sklepy jubilerskie). Podejrzanych jest aż 27 osób, z czego sześć zostało aresztowanych.

Wpłaty z Niemiec najczęściej były wypłacane w Turcji.

Źródło: Deutsche Welle