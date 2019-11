Co za awantura! Kibice chcieli skatować sędziów a drużyna gości uciekała w ciężarówce do przewozu koni [VIDEO]

Co za awantura! Do dantejskich scen doszło po meczu Pucharu Peru. Po końcowym gwizdku fani Deportivo Garcilaso byli tak wściekli po odpadnięciu ich drużyny z rozgrywek, że rzucili się na sędziów. Ci musieli opuścić murawę w eskorcie policji. Co więcej, drużyna gości uciekała ze stadionu przed agresywnymi kibicami w ciężarówce do przewożenia koni!

Kibice gospodarzy Deportivo Garcilaso nie chcieli zaakceptować, że po dwumeczu nie dostali się do fazy finałowej krajowego pucharu. Z tego powodu doszło o karczemnej awantury!

Jak podają peruwiańskie media po końcowym gwizdku sympatycy Deportivo Garcilaso w furii wpadli na murawę, gdzie rozpoczęła się regularna bitwa. Zawodnicy obu zespołów musieli szybko uciekać przed rozjuszoną publiką.

Sędziowie zostali pokopani i poszarpani, musiała ich odprowadzić policja. Sama ekipa gości – Deportivo Llacuaba – został zmuszona opuścić stadion w wozie przeznaczonym do transportu koni… Powodem był fakt, że klubowy autokar został zniszczony przez miejscowych kibiców.

Poniżej nagranie.