Dżihadyści znowu w akcji. Terroryści zamordowali 24 żołnierzy

We wschodniej części Mali doszło do ataku na patrol wojskowy. Dżihadyści zabili 24 żołnierzy, a ponadto ranili 29 kolejnych. Zniszczeniu uległ również sprzęt, w tym pojazdy wojskowe.

Ze strony przedstawicieli terrorystów zginęło 17 osób. Ponadto, jak poinformowało malijskie wojsko, „do niewoli dostała się ponad setka podejrzanych o udział i organizację zamachu”.

Jak dotąd władze Mali nie podały żadnych informacji na temat tego, kto stoi za atakiem. Nie przyznała się do niego żadna z organizacji terrorystycznych.

Dżihadyści związani z Al-Kaidą opanowali północną część Mali w marcu i kwietniu 2012 r. Zostali oni wyparci przez interwencję armii francuskiej, która rozpoczęła się w styczniu 2013 r.

Duże obszary państwa pozostają poza kontrolą sił malijskich, francuskich czy oenzetowskiej misji Minusma. Doprowadziło to do odrodzenia się nastrojów terrorystycznych, co jest szczególnie widoczne po 2015 r.

