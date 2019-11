Konferencja sejmowa z udziałem posłów Konfederacji. Projekt wyższej kwoty wolnej od podatku. „Nie chcemy przywilejów dla posłów” [VIDEO]

O 9:45 odbyła się w Sejmie konferencja z udziałem posłów Kuleszy, Bosaka, Winnickiego, Dziambora, Berkowicza, Sośnierza, Urbaniaka i Grzegorza Brauna. Konfederacja przedstawiła projekt wyższej kwoty wolnej od podatku, w odpowiedzi na planowane podwyżki akcyzy i likwidację 30-krotności składek ZUS.

– Przedstawiamy nasz pierwszy projekt w tej kadencji Sejmu […] projekt odmienny od tego co proponuje nam ugrupowanie rządzące – zaczął Konferencję poseł Kulesza – Chcemy by kwota wolna od podatku wynosiła 12-krotność płacy minimalnej.

Polityk przypomniał, że propozycja Konfederacji nie jest pomysłem nierealnym, tylko praktyką znaną z krajów rozwiniętych, natomiast Polska w tej kwestii jest daleko w tyle nawet za krajami afrykańskimi.

– W Kwestii kwoty wolnej jesteśmy za krajami Trzeciego Świata. Za Tanzanią, Kambodżą, Nepalem […] Jesteśmy za tym by kwota wolna wynosiła ponad 30 tys. złotych – mówił Kulesza.

Podniesienie kwoty wolnej zapowiadał już Andrzej Duda. Prezydent, wtedy jeszcze elekt, obiecywał, że jeśli nie doprowadzi do podniesienia tej kwoty, to poda się do dymisji.

– Andrzej Duda zaproponował kwotę wolną od podatku na wysokości 8 tys. złotych […] Konfederacja zawstydziła prezydenta – stwierdził Artur Dziambor.

– Szanowni Państwo, ten projekt, autorstwa Sławomira Mentzena […] został przygotowany już podczas kampanii wyborczej – przypomniał Kulesza.

Rzeczywiście, już podczas kampanii wyborczej poprzedzającej b. kadencję sejmową, kandydat na posła Sławomir Mentzen opublikował 100. projektów ustaw, wśród których znalazł się również projekt o zmianie ustaw „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i „o podatku dochodowym od osób prawnych”.

„Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie przepisów art. 2 i art. 4 przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” – można przeczytać w treści projektu.

„Nie jest zgodna z zasadami moralnymi sytuacja, w której opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej sytuacji jako kwotę wolną od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych należy ustalić 12-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Ustawa nie spowoduje kosztów. Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej” – czytamy w uzasadnieniu.

– Dochód posłów nieopodatkowany jest 10-krotnie wyższy niż zwykłych obywateli – przypomniał Jakub Kulesza.

– Nie chcemy przywilejów podatków dla posłów. Nie chcemy przywilejów dla siebie – powiedział Grzegorz Braun.