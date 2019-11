Korwin-Mikke znów szokuje! Chodzi o paraolimpiadę i exposé premiera Mateusza Morawieckiego! [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji i prezes partii KORWiN, był gościem w studiu NCzasTV. Podczas rozmowy poruszono kwestię dzisiejszego exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk zaproponował widzom zakład nt. tego, co zawrze się w treści wystąpienia.

Już dzisiaj prezes Rady Ministrów wygłosi swoje exposé. Poseł Konfederacji i prowadzący NCzasTV próbowali odgadnąć, co też tym razem naopowiada Polakom Mateusz Morawiecki.

– Może samochody atomowe? […] Elektryczne już były, to teraz atomowe? – zastanawiał się prezes.

– No, zobaczymy. To aż ciężko wyrokować co pan premier jeszcze wymyśli […] Pan premier jest cały czas jeszcze ministrem sportu – przypomniał prowadzący Marcin Orłowski.

– Teraz małe zakłady proszę państwa sobie zróbmy – zaproponował Janusz Korwin-Mikke. – Czy będzie o paraolimpiadach?

Cóż, jako minister sportu Mateusz Morawiecki rzeczywiście mógłby poruszyć ten temat. Janusz Korwin-Mikke często jest pomawiany przez komentatorów życia publicznego i przeciwników politycznych za uchodzące za kontrowersyjne wypowiedzi nt. zawodów osób niepełnosprawnych, ale to ci, którzy pozują na wielkich przyjaciół parasportowców, w ogóle się nimi w rzeczywistości nie interesują. Media, nawet te „publiczne” nie informują o sukcesach niepełnosprawnych sportowców i nie relacjonują ich zmagań.