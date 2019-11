NCzasTV: Dobromir Sośnierz porównuje Morawieckiego do Fidela Castro! [WIDEO]

Dobromir Sośnierz był ostatnio gościem NCzasTV, gdzie wraz z redaktorem Radosławem Piwowarczykiem rozmawiał m.in. o expose premiera Mateusz Morawieckiego. Polityk Konfederacji porównał go do Fidela Castro.

– Chcą, żeby jak najwięcej pieniędzy było w rękach rządu, żeby oni mogli je rozdzielać, no bo wtedy ludzie zawdzięczają swój dobrobyt rządowi. Przynajmniej myślą tak – powiedział Sośnierz.

Polityk nawiązał również do wystąpienia Morawieckiego podczas pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji, które zostało przedłużone pomimo uwag marszałek Elżbiety Witek.

– Natomiast już się można bardziej obawiać, jak będzie wyglądało to zaplanowane na 9 godzin expose. Nie wiem czy to w całości jest przewidziane na przemówienie, czy przewidziano tam też dyskusję, no bo z porządku obrad wynika, że że przewidziano tam samo przemówienie – dodał polityk.

– Myślę, że mamy nowego Fidela Castro, jeśli on będzie 9 godzin przemawiał z jedną godzinną przerwał – powiedział Sośnierz.

Całą rozmowę można obejrzeć na kanale NCzasTV. Serdecznie zapraszamy.