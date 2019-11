Pejo w NCzasTV o upadku projektu zniesienia 30-krotności: „Porozumienie protestowało, ale Konfederacja robiła to umiejętniej” [VIDEO]

Bartłomiej Pejo w NCzasTV mówił o przepływie elektoratów do Konfederacji. Ocenił również, że projekt zniesienia limitu 30-krotności na ZUS to w głównej mierze zasługa Konfederacji, która protestowała „w umiejętny sposób”.

Zapytany o to, kosztem którego ugrupowania rośnie Konfederacja, Bartłomiej Pejo ocenił, że „według mojej oceny i według badań” to „w jakiejś mierze elektorat PiS” oraz „antysystemowy”. – Czyli elektorat, który przeszedł do nas od Pawła Kukiza z Kukiz’15. Elektorat, który zawiódł się na łączeniu sił antysystemu wówczas działającego w polskim parlamencie – powiedział Pejo.

Wiceprezes partii KORWiN jest też przekonany, że projekt zniesienia 30-krotności składek na ZUS to w głównej mierze zasługa Konfederacji, nie Porozumienia Jarosława Gowina.

– Porozumienie oczywiście też protestowało i jasno powiedzieli, że nie będą głosować „za”. Konfederacja robiła to jednak moim zdaniem w bardziej umiejętny sposób. Chociażby na dzisiejszej konferencji prasowej, kiedy zaprezentowaliśmy pierwszy projekt ustawy mówiący o kwocie wolnej o podatku, była to kwestia związana z tematyką podatkową. Nasi posłowie przed południem mocno protestowali przeciwko tej 30-krotności ZUS-u – podkreślił Pejo.

– To zupełny absurd. To jest tak naprawdę program partii Razem – ocenił pomysł zniesienia limitu, który upadł.