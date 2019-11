PILNE! Konin: wyznaczono termin pogrzebu śmiertelnie postrzelonego Adama. Policja przygotowuje się na kolejne zamieszki

W czwartek odbędzie się pogrzeb 21-letniego Adama, śmiertelnie postrzelonego w Koninie przez policjanta. Tymczasem Prokuratura Regionalna w Łodzi czeka na akta dotyczące śledztwa.

Pogrzeb 21-latka odbędzie się w w czwartek o godz. 13 w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie przy ul. Portowej. Po mszy żałobnicy udadzą się na Cmentarz Komunalny przy ul. Starorzymsławskiej 5.

Po niedzielnych protestach mieszkańców w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Adam, w mieście zwołano sztab kryzysowy. Sytuacja w poniedziałek i wtorek uspokoiła się.

O niewywoływanie zamieszek apelował ojciec ofiary. – Chciałbym prosić wszystkich w imieniu swoim oraz syna, abyście nic nie robili. Żebyście uszanowali śmierć mojego syna. To, co robicie, przeszkadza mi. Dla dobra syna proszę: skończcie z tym – mówił.

Nie wiadomo jednak, czy kolejne zamieszki nie wybuchną w dniu pogrzebu. Konińska policja zdradza, że przygotowuje się na taką ewentualność.

14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków – najstarszy z nich zaczął uciekać. Według informacji policji, mężczyzna nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Policja utrzymuje, że był do tego zmuszony.

Postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koninie, jednak będzie je prowadzić Prokuratura Regionalna w Łodzi. Aktualnie śledczy czekają na komplet akt.