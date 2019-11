PiS rzuca wyzwanie Konfederacji? Chce przejąć ideologię walki z antykulturą

Wystąpienie premiera Morawieckiego w obronie rodziny, dzieci oraz przeciw ideologicznym eksperymentom LGBT (nie wymienił z nazwy) i wojnie kulturowej importowanej z Zachodu, niezależnie od poglądów liderów i członków PiS-u, jest konkretną strategią. To strategia zatrzymania rosnących wpływów Konfederacji, która na sztandarze ma walkę z tą antykulturą szturmująca Polskę.

Bardzo mocny akcent jaki premier położył na tę sprawę świadczy, że w rządzącej partii w pełni doceniają coraz większe poparcie jakie Konfederacja ma w społeczeństwie. Z tego powodu deklarują walkę z antykulturą w celu zmonopolizowania tego tematu i przez to przejęcie haseł Konfederacji i finalnie osłabienie jej wpływów.

Premier: nie ma zgody na rewolucję ideologiczną, stawką jest przyszłość dzieci, która powinna spoczywać w rękach rodziców; dzieci są nietykalne, kto podnosi na nie ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Nie będzie wojny kulturowej, a jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to ją wygramy, wygra ją rodzina, która jest wartością arcypolską – mówił we wtorek w expose premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił podczas sejmowego wystąpienia, że każda duża rodzina może liczyć na wsparcie państwa, zaś dla rodzin z trójką lub więcej dzieci jego rząd zaproponuje dodatkowe ulgi i ułatwienia. Jak mówił, różnorodne programy wsparcia i ochrony rodziny będą osią polityki jego rządu. „Nie tylko w imię tradycji i tożsamości, ale także w imię przyszłości, wolności i normalności” – oświadczył Morawiecki.

„Tam, gdzie ktoś będzie próbował rozgrywać wolność przeciwko tradycji, staniemy na straży pojednania tych dwóch wartości. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci i przyszłość ta powinna spoczywać w rękach rodziców, bo to jest normalność” – mówił premier.

„Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę. Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, kto chce bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny, nie dopuszczę do niej, a jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my ją wygramy, wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska” – podkreślił Morawiecki.

Źródło: cytaty za PAP