Policjanci w szoku! Pijana kobieta w areszcie zachowywała się jak w klubie go-go [VIDEO]

Praca policjanta nie jest nudna, widać to po incydencie we Włocławku. Na nagraniu zamieszczonym przez funkcjonariuszy widzimy pijaną, półnagą kobietę, która tańczy dla nich niczym w klubie go-go! Funkcjonariusz są zachwyceni występem, ich przełożeni już niekoniecznie…

Niby ta sytuacja jest zabawna, ale z drugiej strony czy wypada by funkcjonariusz publikował takie filmy w internecie? Jedna z zatrzymanych przez policję kobiet we Włocławku była jednak w celi półnaga. Zniszczenie komuś życia, bo ten akurat jest pijany i kompromituje się w celi, to gruba przesada. Takiego samego zdania są przełożeni policjantów.

Na samym nagraniu widzimy, jak pijana kobieta w pewnym momencie po włączeniu muzyki przez jednego z policjantów zaczęła erotycznie tańczyć. Zaczęła też wspinać się po kratach pod sufit.

Policjanci dumni z nagrania postanowili zamieścić go w internecie. Tam natychmiast zrobiło furorę. Internauci są zachwyceni, przełożeni policjantów już niekoniecznie, ma za to spotkać ich kara.

– W związku z ujawnieniem nieetycznego postępowania funkcjonariuszy z Włocławka, którzy nagrali krępujące zachowanie osoby przebywającej w budynku policji informuję, iż czynności wobec tych funkcjonariuszy wykonywało Biuro Spraw Wewnętrznych. O sprawie powiadomiliśmy także prokuraturę we Włocławku – informuje Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.

Źródło: Super Express