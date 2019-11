Sławomir Mentzen punktuje socjalistów z bandy czworga w TVP INFO. „Polska jest ofiarą wielkiego drenażu mózgów” [VIDEO]

Sławomir Mentzen z Konfederacji był gościem programu „Minęła 8” w TVP INFO. W studiu rozmawiano m.in. o 30-krotności składek ZUS i systemie emerytalnym.

Polityk Konfederacji zauważył w programie TVP, że ustawa o 30-krotności wypchnie polskich specjalistów za granicę.

– Kwoty, o których tu rozmawiamy, to na zachodzie tyle zarabia kasjerka w Lidlu […] U nas są to pieniądze, które zarabiają najlepiej wykształceni i najbardziej doświadczeni specjaliści, eksperci. Obecnie Polska jest ofiarą wielkiego drenażu mózgów i podwyższając podatki takim osobom przyspieszamy ich wyjazd za granicę – zauważył Sławomir Mentzen.

– Myślmy perspektywicznie. Jeśli dziś będziemy odkładać 50 złotych miesięcznie na przyszłą emeryturę, to żadnej emerytury nie dostaniemy – odpowiedział prowadzący program.

– Ale my ich nie odkładamy! My je wrzucamy do takiej wielkiej czarnej dziury, którą nazwaliśmy ZUS i one są wypłacane na obecne emerytury – zdradził tajemnicę poliszynela polityk Konfederacji.

– Bardzo ważne jest podkreślenie, że projekt zniesienia tej 30-krotności jest w programie Partii Razem […] Teraz przychodzi PiS i realizuje program Razem – Mentzen przypomniał o tym, że PiS realizuje lewicowe postulaty.

– Jeszcze przed rządami PiSu niezapowiedziana kontrola mogła być przeprowadzona w momencie, kiedy ktoś był podejrzany o przestępstwo. Za rządów PiS każdy przedsiebiorca jest traktowany tak, jak do 2015 roku byli traktowani tylko przestępcy – powiedział polityk.

Poza tym w studiu rozmawiano również o wyborach prezydenckich. Sławomir Mentzen przypomniał, że tylko Konfederacja zorganizowała prawdziwe demokratyczne prawybory.