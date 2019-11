Spektakularna akcja CBA. Udaremnili wyłudzenie ponad 100 milionów złotych

Spektakularna akcja CBA. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę. Mieli oni w planach okraść państwo na ponad 100 milionów złotych!

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT.

Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi tzw. koncesja OPC aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych.

Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych.

W wyniku działań prokuratury oraz CBA nie doszło do uszczuplenia po stronie Skarbu Państwa, środki te pozostały w budżecie.

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku gdzie usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo ma swój początek w maju 2017 r. Wówczas to w wyniku podjętych działań zatrzymano 3 osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tysięcy telefonów komórkowych.

Ostatnie zatrzymania miały zaś miejsce we wrześniu br., wówczas to zatrzymano szefa grupy przestępczej i jedocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowy areszt.

Źródło: cba.gov.pl/ PAP