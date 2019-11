Tajemnicza choroba X nadciąga. W ciągu jednego dnia zginą dziesiątki milionów ludzi! Czy to koniec naszej cywilizacji?

Jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) to nie żarty! Tajemnicza choroba X nadciąga i ma zmasakrować ludzkość. Naukowcy po prostu nie wiedzą jak walczyć z tą śmiertelną epdemią. Czy to koniec naszej cywilizacji?

Czym jest choroba X? Jest to tzw. „znana niewiadoma”. Według naukowców to choroba, która pojawi się niemal na pewno, a której istnienie nie zostało jeszcze potwierdzone. Jednak WHO wpisało ją na listę zagrożeń epidemiologicznych, by świat nauki i medycyny przygotował się na katastrofę.

– Możemy być pewni, że nadchodzi nowa epidemia. Nie chodzi o to „czy”, ale „kiedy” – ostrzega Dyrektor Generalny CEPI Richard Hatchett na łąmach portalu onet.pl

Globalna Rada Monitorowania Gotowości powołana przez WHO opublikowała przerażający raport, z którego wynika, że świat znalazł się w idealnych warunkach do światowej pandemii. Na tą niebezpieczna sytuację składają się takie aspekty jak: przeludnienie świata, biedniejące społeczeństwa, migracje ludności, brak dostępu do wody.

Najprawdopodobniej zostanie ona spowodowana przez patogen przenoszony przez zwierzęta na ludzi, ale jeszcze nie ma co do tego całkowitej pewności. Dlaczego zatem zdecydowano się na to, by wpisać „chorobę X” na listę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego?

Bezpośrednim powodem, była nie tylko nauczka, jaką dały WHO ostatnie pandemie Eboli w Afryce i wciąż nieujarzmiona grypa. Za każdym razem naukowcy przypominają morderczą „Hiszpankę”, która wybiła 50 milionów ludzi na świecie. W dzisiejszym bardziej zaludnionym świecie starty według WHO mogłyby liczyć ponad 80 milionów istnień!

Specjaliści WHO twierdzą, że uwzględnienie „choroby X” na w nowym wykazie pomoże w pracach nad szczepionkami ochronnymi i testami diagnostycznymi, które mogą okazać się sporym ułatwieniem podczas ewentualnej epidemii.

Dodają, że wiedza na temat największych niebezpieczeństw dla ludzkości może pozwolić na to, by w momencie krytycznym reagować szybciej. W skrócie lepiej dmuchać teraz na zimne, niż później liczyć miliony zmarłych.

Czy tajemniczą chorobę X ludzkość będzie w stanie powstrzymać?

Źródło: onet.pl/ polityka.pl