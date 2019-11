To się nazywa gest! Afrykański król kupił kilkanaście Rolls Royce’ów dla swoich 15 żon i rodziny

Król Mswati III, władca afrykańskiego kraju Eswatini, ma słabość do drogich samochodów. Jego kolekcja stale się powiększa, a ostatnio dołączyło do niej 19 aut słynnej brytyjskiej marki Rolls Royce. Pojazdy te mają służyć rodzinie króla i jego 15 żonom.

Portal TimesLive donosi, że Mswati III zakupił 19 luksusowych samochodów dla swojej matki, 23 dzieci i 15 żon. Informację tę potwierdził Wandile Dludlu, południowoafrykański sekretarz generalny Pudemo (Ludowy Zjednoczony Ruch Demokratyczny).

– W ubiegłym tygodniu (początek listopada) dziewiętnaście samochodów marki Rolls-Royce zostało dostarczonych do króla na prywatny użytek jego, jego matki i jego żon – poinformował Wandile Dludlu.

Eswatini to jeden z biedniejszych krajów w Afryce, stąd też wśród jego mieszkańców pojawiły się głosy oburzenia.

– Powiedzenie, że jest to rażący przejaw arogancji i całkowite lekceważenie uczuć biednych ludzi Eswatini przez monarchę, byłoby niedopowiedzeniem – przyznał Dludlu.

Zakup to przede wszystkim modele Ghost oraz Cullinan. To jednak nie wszystko, albowiem mówi się, że królewski garaż wzbogaci się również o 120 aut BMW.

HEARTBREAKING NEWS: Amidst all the economic challenges eSwazitini, King Mswati III yesterday decided to bless his wives with very expensive wheels 2 pic.twitter.com/2g9P7Z32OW

