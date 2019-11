Tysiące Polaków może nie dojechać na święta?! PKP zablokowały przedsprzedaż biletów

Już za miesiąc Boże Narodzenie, a więc Polacy znów ruszą do swoich rodzin, aby przeżyć święta w gronie najbliższych. Sporą popularnością w tym okresie zawsze cieszyła się kolej. Okazuje się jednak, że PKP zablokowały przedsprzedaż biletów. Czy to oznacza, że czeka nas prawdziwy paraliż?

Wiadomość ta jest niezwykle ważna dla tysięcy pasażerów, którzy próbowali wybrać się do domu właśnie pociągiem. PKP zablokowały przedsprzedaż biletów aż do 12 grudnia, co może spowodować, że podróż będzie znacznie utrudniona.

– W związku z wdrożeniem rozkładu jazdy 2019/2020, od 13 grudnia 2019 r. jest czasowo wstrzymana sprzedaż biletów na część pociągów – informuje PKP Intercity na swojej stronie internetowej.

Nie można zatem kupić biletów w przedsprzedaży w niezwykle popularnych relacjach Kraków – Olsztyn, Przemyśl – Szczecin, Jelenia Góra – Przemyśl, Warszawa – Kraków oraz Łódź – Kraków. Rozpocznie się ona dopiero 13 grudnia po północy, co będzie wiązać się z dużym obciążeniem witryny PKP Intercity.

To jednak nie koniec. Zwykle bilety w przedsprzedaży były tańsze, a skoro została ona zablokowana, pasażerowie później będą musieli zapłacić więcej.