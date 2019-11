Internauci ostro zjechali Kubę Wojewódzkiego. Król TVN opublikował zdjęcie z „przyjacielem” [FOTO]

Kuba Wojewódzki rozjuszył internautów jednym ze swoich ostatnich zdjęć na Instagramie. Król TVN postanowił przekazać informację, że jego dany przyjaciel Michał Figurski, na nowo stał się przyjacielem. Na fotografii widać obu panów w towarzystwie Piotra Kędzierskiego, a sam Wojewódzki pokazuje przed samym obiektywem „Nieautoryzowaną autobiografię”, w której strasznie obsmarował Figurskiego.

Wojewódzki i Figurski jeszcze kilka lat temu postrzegani byli jako zgrany duet prześmiewczych, złośliwych, zdystansowanych dziennikarzy. Razem prowadzili popularną audycję w Antyradiu. Prywatnie mówili, że są wielkimi przyjaciółmi. Ich relacje popsuły się po „żarcie” o Ukrainkach. W zasadzie po konsekwencjach marnego wygłupu.

Tak właśnie drogi pana W. i F. rozeszły się. Wielki zwrot nastąpił wczoraj, kiedy to Wojewódzki wrzucił na Insta fotkę, na której pozował z Figurskim i Kędzierskim. Zdjęcie podpisał w sposób następujący – Starzy królowie w nowym królestwie.

Co najważniejsze stary król TVN dumnie dzierżył w dłoniach swoją autobiografię, w której zmieszał z błotem domniemanego przyjaciela. Napisał m.in., że Figurski był chorobliwie zazdrosny o jego sukcesy, zarzucił mu też brak inteligencji, a nawet postanowił opisać pewną sytuację, w której F. miał dopuścić się zdrady żony.

Internauci szybko wytknęli Wojewódzkiemu hipokryzję. „Od kiedy jest zgoda między Tobą a Figurskim? Po trupach do celu…”, „Jakie to wszystko nieszczere w tym show biznesie”, „Po tym, co o Michale przeczytałem w tej książce, to się dziwię, że na jej tle się fotografuje… Cóż, parcie, jest parcie” – komentowali.