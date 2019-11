Janusz Korwin-Mikke miażdży podniesienie akcyzy przez PiS! „Najgorszy podatek od polskiej prowincji” [VIDEO]

To jest najgorszy podatek od polskiej prowincji – przekonywał z mównicy sejmowej Janusz Korwin-Mikke w trakcie debaty nad ustawą zwiększającą wysokość akcyzy od alkoholu. Jeden z liderów Konfederacji w minutowym wystąpieniu wręcz dobitnie wyjaśnił negatywne skutki zmiany przepisów.

Nocna, bo odbywająca się już po północy debata obfitowała w liczne głosy sprzeciwu, wobec podniesienia podatku akcyzowego. Posłowie Konfederacji zgodnie podkreślali, że zmiana nie ma na celu mityczną „walkę z uzależnieniami”, ale przede wszystkim jest poszukiwaniem dodatkowych pieniędzy z kieszeni Polaków, które zaleją dziurę budżetową.

Rząd opodatkuje alkohol, żeby ludzie nie pili, rząd ma podatek dochodowy, żeby ludzie nie pracowali, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby kasę nabić, to jest oczywiste – skwitował prezes partii Korwin.