Makabryczne zabójstwo 13-miesięcznej dziewczynki. Wniosek prokuratury o przedłużenie śledztwa

Do końca lutego 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Krośnie chce przedłużyć śledztwo w sprawie matki podejrzanej o zabójstwo 13-miesięcznej córeczki. Wniosek w tej sprawie został już skierowany do Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Zebrane dotychczas dowody pozwoliły śledczym przedstawić zarzut zabójstwa matce dziecka – Natalii W. Miała je popełnić w okresie od 4 maja do 14 maja 2018 r. w Krośnie.

Ciało Amelki Była tam też która obecnie jest w trakcie czterotygodniowej obserwacji psychiatrycznej.

Ciało 13-miesięcznej Amelki, znajdujące się w stanie rozkładu, policja znalazła w maju ub.r. w mieszkaniu w Krośnie, wynajmowanym przez matkę dziecka, mieszkankę powiatu brzozowskiego. Martwe dziecko leżało w łóżeczku. W pokoju przebywała też podejrzana o zabójstwo 25-letnia matka córeczki, Natalia W. Kobieta była przytomna, ale nie można było z nią nawiązać kontaktu. Lekarz zdecydował o przewiezieniu jej do szpitala psychiatrycznego.

Policja znała miejsce, gdzie może się znajdować kobieta i jej dziecko. Weszła do mieszkania z nakazem prokuratorskim, ponieważ prowadzone były czynności w związku ze zgłoszeniem przez ojca dziewczynki tzw. uprowadzenia rodzicielskiego.

Małżeństwo od pewnego czasu nie mieszkało razem, ale ojciec utrzymywał kontakt z córeczką. Na początku maja powiadomił policję, że nie wie, gdzie jest Natalia W. i jego dziecko. Zgłosił wówczas uprowadzenie.

Przeprowadzona niedługo po znalezieniu ciała dziewczynki sekcja zwłok nie ustaliła przyczyny jej śmierci. Potwierdziła jedynie, że dziecko nie żyło już od kilkunastu dni. Prokuratura zleciła kolejne badania m.in. badania histopatologiczne, toksykologiczne. Po otrzymaniu opinii na temat przyczyny i mechanizmu śmierci dziecka, możliwe jest uzupełnienie zarzutu wobec matki.

Jak poinformowała 20 listopada szefowa krośnieńskiej prokuratury rejonowej Iwona Czerwonka-Rogoś, prokuratura czeka na opinię biegłego dotyczącą przyczyny i mechanizmu śmierci dziewczynki oraz na opinię biegłych dotyczącą stopnia poczytalności matki w chwili czynu. Taka opinia zostanie wydana po zakończonej obserwacji psychiatrycznej podejrzanej, która ma się zakończyć w ciągu kilku dni. Jednak – jak zastrzegła prokurator – możliwe jest przedłużenie badań na wniosek biegłych.

Wcześniej o skierowanie podejrzanej na obserwację wystąpiła do sądu Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Wnioskował o to zespół biegłych, składający się z dwóch psychiatrów i psychologa, po przeprowadzeniu jednorazowego badania podejrzanej, dotyczącego oceny stopnia jej poczytalności w chwili czynu. Uznali jednak, że do uzyskania pełnego i ostatecznego rozpoznania stanu psychicznego kobiety, i wydania opinii w tej sprawie, konieczna jest obserwacja psychiatryczna w warunkach szpitalnych.

Natalia W. w czasie przesłuchania nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia ich szczegółów.

