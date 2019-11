Mentzen ostro o przemówieniu Morawickiego i socjalistycznych zapędach partii rządzącej! Po tym się nie pozbierają [VIDEO]

Sławomir Mentzen był gościem w telewizji NczasTV, gdzie w rozmowie z Marcinem Janem Orłowskim dyskutował na temat expose premiera Morawieckiego. W wywiadzie polityk Konfederacji wręcz zmasakrował socjalną politykę PiS-u, wytykając jej, że: – PiS realizuje program partii Razem i jest na lewo od SLD.

Dziennikarz NczasTV, Marcin Jan Orłowski zasugerował, że przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego było jednym z najbardziej socjalnych, a wręcz socjalistycznych przemówień. Słowa rozdawać, wyrównywać były najczęstszymi zdaniami. Dziennikarz wręcz stwierdził, że PiS to taki PZPR-bis!

– Są argumenty, że PiS to PZPR- bis, jeden z istotniejszych, to ten, że sam Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, że jak był młodym człowiekiem, to chciał być prezesem partii. Wtedy to był PZPR. Więc Jarosław Kaczyński miał ambicję zostać szefem PZPR-u. Ta partia zaraz upadła, ale został PiS, który tą światłą ideę realizuję w XXI wieku.

– Warto zwrócić uwagę, że Adrian Zandberg był zachwycony gospodarczą częścią expose premiera Morawieckiego. Wynika to z tego, że program PiS realizuje program partii Razem i jest na lewo od SLD.

– Takim świetnym przykładem jest wycofana nie wiadomo z jakiego powodu, likwidacja 30-krotności limitu składek na ZUS. Przypomnę, że jest to jeden ze sztandarowych pomysłów partii Razem. My oczywiście przed tym ostrzegamy, mówimy o wielkiej szkodliwości tego rodzaju pomysłów. A PiS chciał to zrealizować!

– Jeszcze dzisiaj rano jak byłem w studiu TVP, posłowie PiS-u, czy Solidarnej Polski przekonywali mnie jaki to jest świetny pomysł. Poseł Horała był twarzą, tego projektu i co? To już nie jest taki dobry pomysł? Co zmieniło się nagle przez dwa dni, że likwidacja 30-krotności limitu składek na ZUS? Wcześniej wspaniały pomysł, a teraz chowamy temat pod dywan?

Poniżej całość wywiadu ze Sławomirem Mentzenem.