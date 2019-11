MOCNE! Dobromir Sośnierz wprost o planach rządu Morawieckiego. „Magiczne sztuczki w socjalizmie” [VIDEO]

To teraz wracamy z alternatywnej rzeczywistości, bo w expose słyszeliśmy, jak to nie brakuje na nic pieniędzy, jak złoto się będzie nam lało z kranów… – rozpoczął swoje przemówienie Dobromir Sośnierz. W trakcie debaty nad projektem ustawy podwyższającej akcyzę, poseł Konfederacji dobitnie wyjaśnił plany rządu Mateusza Morawieckiego.

W trakcie debaty nie brakowało głosów krytyki w kierunku ustawy. Najczęściej totalna opozycja skupiała się wyłącznie na atakach samego premiera Morawieckiego. Zupełnie inaczej zachował się przedstawiciel Konfederacji, który w jasny sposób wytłumaczył, co właściwie proponuje rząd w nocnej dyskusji.

Takie sztuczki, magiczki już znamy z przeszłości. Pamiętamy, jak Platforma Obywatelska grabiła z OFE, tutaj podbierali z funduszu rezerwy demograficznej, zmieniali sposób liczenia długu. Teraz mamy znowu, kilka kolejnych… teraz dobieramy się do funduszu solidarnościowego. To jest taka zabawa, że dzięki kreatywnym zabiegom na papierze, to tego długu nie będzie – podkreślił Dobromir Sośnierz.

To tak nie działa. Jeśli wydajemy więcej, niż zarabiamy to będziemy mieli deficyt, nie ważne jak to nazwiemy – dodał.