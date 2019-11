Nadciąga kompletne załamanie pogody! Już niedługo czeka nas prawdziwy atak zimy!

Wielkie masy zimnego powietrza pod koniec listopada nie powinny dziwić. Najbliższy weekend i kolejny tydzień mają przynieść wyraźne spadki temperatury, a termometry będą pokazywały wskazania w okolicach zera stopni Celsjusza.

Pierwsze tegoroczne uderzenie zimy czeka nas na przełomie listopada i grudnia, wówczas napłynie do naszego kraju wyż znad Rosji. Ten wypchnie znajdujące się obecnie nad Polską ciepłe masy powietrza z Południa.

Temperatura spaść ma o kilka stopni już w sobotę, kolejne fale ochłodzenia czekają nas w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia. Jednak już w weekend temperatury w ciągu dnia będą wynosiły od 0 st C w Olsztynie, przez 2 st C na Suwalszczyźnie, do 6 st C w Lublinie.

Początek przyszłego tygodnia przyniesie także pierwsze w tym roku opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Czarne chmury nad Polską spodziewane są od czwartku, wówczas białego puchu mogą spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy północy i wschodu kraju.